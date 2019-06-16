المياه إلى وضعها الطبيعي في المنطقة الجنوبية ‏بدمشق خلال ساعات

كشف المدير العام المكلف بإدارة المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ‏بدمشق وريفها مازن الشبلي أن وضع المياه سيعود إلى وضعه ‏الطبيعي خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بتزويد ‏دمشق من المياه من مصادر أخرى، علما انه سيتم تزويدها من نبع الفيجة خلال ‏ساعات.‏



ولفت الشبلي إلى إجراء مختلف أعمال الصيانة وتجاوز مسالة قطع الـمياه جزئياً ‏عن المناطق الجنوبية ووسط مدينة دمشق.‏



وكانت المؤسسة أعلنت عن قطع الـمياه لاجراء اعمال الصيانة اعتباراً من الساعة ‏الثانية عشر ظهراً من اليوم الجمعة ولمدة /24/ ساعة، مؤكدة ان المناطق التي ‏ستتأثر جزئياً هي: نهر عيشة ـ بيادر نادر ـ الميدان ـ دف الشوك ـ التضامن ـ ‏الزاهرة ــ بستان الدور ـ باب مصلى ـ شارع خالد بن الوليد ـ شارع النصرـ ‏المدينة القديمة ـ المنطقة الصناعية ـ البرامكة ـ الدويلعة.‏



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