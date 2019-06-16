المياه إلى وضعها الطبيعي في المنطقة الجنوبية بدمشق خلال ساعات
كشف المدير العام المكلف بإدارة المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها مازن الشبلي أن وضع المياه سيعود إلى وضعه الطبيعي خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بتزويد دمشق من المياه من مصادر أخرى، علما انه سيتم تزويدها من نبع الفيجة خلال ساعات.
ولفت الشبلي إلى إجراء مختلف أعمال الصيانة وتجاوز مسالة قطع الـمياه جزئياً عن المناطق الجنوبية ووسط مدينة دمشق.
وكانت المؤسسة أعلنت عن قطع الـمياه لاجراء اعمال الصيانة اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم الجمعة ولمدة /24/ ساعة، مؤكدة ان المناطق التي ستتأثر جزئياً هي: نهر عيشة ـ بيادر نادر ـ الميدان ـ دف الشوك ـ التضامن ـ الزاهرة ــ بستان الدور ـ باب مصلى ـ شارع خالد بن الوليد ـ شارع النصرـ المدينة القديمة ـ المنطقة الصناعية ـ البرامكة ـ الدويلعة.
الوطن اون لاين