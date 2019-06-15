الموساد يفتح فرعاً له في سوريا

أرسلت “الوحدات الكردية” عددا من مسلحيها من مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي إلى فلسطين المحتلة، للخضوع لتدريبات على يد “الموساد الإسرائيلي”.



وقالت تنسيقيات المسلحين نقلًا عن ما أسمته “مصدر خاص”، إن 20 مسلحا من “الوحدات الكردية” تقرر إرسالهم للخضوع لتدريبات من قبل “الموساد الإسرائيلي”، وذلك بعد تجاوزهم لكل الاختبارات التي خضعوا لها من قبل المدربين.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين نقلوا إلى مدينة أربيل بشمال العراق، تمهيدًا لنقلهم إلى فلسطين المحتلة، ولفت أن “الموساد” يرغب بالتعاون مع “الوحدات” لتأسيس جهاز متعاون له، شمال شرق سوريا يطلق عليه اسم “الموساد الكردستاني”.



وبحسب المصدر، فإن مهمة “الموساد الكردستاني” ستكون تجنيد عملاء لجهاز “الموساد الإسرائيلي” في دول المنطقة، بغرض جمع معلومات لصالح الكيان الصهيوني.



وكشف المصدر عن 3 أسماء سافرت بالدفعة الأولى من مطار أربيل إلى الأراضي المحتلة هم (علي محمد حسن وريبر عبد الرزاق أحمد، وبرخدان عزيز مراد).



وأشارت التنسيقيات إلى أن “إسرائيل” تدعم “الوحدات الكردية” بشكل كبير، وتقدم لها النصح والمشورة والدعم اللوجستي المتمثل ببعض المعدات.





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