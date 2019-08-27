الموز سر من أسرار صحة الشعر.. وهذه أهم فوائده ووصفاته المنزلية السريعة

في هذا التقرير، سنشرح لك أكثر ما هي فوائد الموز للشعر والوصفات التي يمكنك تحضيرها في المنزل، ونصائح بسيطة لاستخدام الماسكات.



فوائد الموز للشعر



الموز من المصادر الممتازة للبروتينات، والفيتامينات، والزيوت الطبيعية، كما يحتوي على المغنيسيوم الذي يُوفر العديد من الفوائد للشعر وأهمها:



الحفاظ على نعومة الشعر وحمايته من التلف.



منع تكسّر الشعر وتقصفه.



الحفاظ على مرونة الشعر بشكل طبيعي.



تقوية الشعر وتحسين مظهره.



أما فوائد الموز الصحية بشكل عام فهي:



يمتاز الموز بفوائد عديدة للجسم والصحة العامة، حيث تحتوي ثمرة الموز على 467 ملليغراماً من البوتاسيوم، وهو ضروري للمحافظة على ضغط الدم، وهذا بدوره يحمي القلب.



كما تحتوي الثمرة على الصوديوم، إضافة إلى فيتامين B6 الذي يمنع فقر الدم وأمراض القلب التاجية، يحتوي الموز أيضاً على الألياف التي تُسهل عمل الجهاز الهضمي.



ثمار الموز الخضراء (غير الناضجة) فيها نسبة عالية من النشا الذي يُشبه الألياف، وهو مفيد لصحة القولون ويُقلل نسبة السكر في الدم.

وصفات الموز للشعر



حمض الفوليك هو أحد العناصر المهمة لصحة الشعر، وهو متوفر في الموز، ولهذا فهو يمنح الشعر اللمعان والترطيب، ويُحسّن صحته.



وفيما يأتي أهم الوصفات التي يُمكن تحضيرها للشعر والتي تحتوي على الموز ومواد طبيعية أخرى.

وصفة الموز لتنعيم الشعر



للحصول على شعر ناعم تُستخدم الطريقة الآتية:



المكونات:

موزة واحدة

ثمرة أفوكادو

حليب جوز الهند

طريقة التحضير:

يُخلط الموز الناضج مع الأفوكادو ويُضاف حليب جوز الهند.



توضع الخلطة على الشعر وتُترك مدة 15-20 دقيقة.



ملاحظة: هذه الخلطة تمنح الشعر النعومة، ويُمكن استبدال الأفوكادو بالكاكاو، إذ إنّ الكاكاو يُعيد للشعر لونه الطبيعي.



وصفة الموز لمنح الشعر اللمعان

للحصول على شعر لامع وجميل تُستخدم هذه الطريقة:



المكونات:

كمية من قشر الموزربع كوب من زيت الزيتونبياض بيضة واحدةطريقة التحضير:

توضع جميع المكونات في الخلاط، وتُخلط بضع دقائق. يُوزع الخليط على الشعر ويُترك مدّة 15 دقيقة. يُغسل الشعر بالشامبو والبلسم.

وصفة الموز لتقوية الشعر



لتقوية الشعر يُمكن اتباع الطريقة الآتية:المكونات:

كمية من لب الموزكمية من اللبنطريقة التحضير:

تُخلط المكونات معاً، ثم توضع على فروة الرأس. يُغسل الشعر بالماء البارد بعد 15-20 دقيقة.



وصفة الموز للشعر المتضرر

إن وجود فيتامين C وفيتامين A في الموز يمنح الشعر النعومة المطلوبة والترطيب، ويُضاف زيت اللوز لاحتوائه على فيتامين E الذي يجعل الشعر لامعاً، ويتم تحضير وصفة الموز للشعر المتضرر حسب الطريقة الآتية:

المكونات:

كمية من الموزبضع قطرات من زيت اللوز



طريقة التحضير:

يُخلط لب الموز مع بضع قطرات من زيت اللوز. يوضع الخليط على الشعر لمدة 10-15 دقيقة.

وصفة الموز والحليب

لتحضير الوصفة يتم اتباع ما يأتي:



المكونات:

موزة أو موزتان

ربع كوب من الحليب كامل الدسم، أو حليب جوز الهندطريقة التحضير:

يُهرس الموز جيداً، وباستخدام الخلاط الكهربائي يُخلط بالحليب.



يُوزع الخليط على الشعر بعد خلط المكونات من الجذور وحتى الأطراف، ثم يُدلك الشعر جيداً مع التأكد من وصول الخليط إلى جميع أنحاء الشعر.



يُغطى الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك مدة 20 دقيقة.

يُغسل الشعر جيداً بالشامبو، وسيُلاحظ أن الشعر ليس بحاجة إلى استخدام كريم مرطب. ملاحظة: في حال كان الشعر طويلاً تُستخدم 3 ثمرات من الموز.



الموز سر من أسرار صحة الشعر

وصفة الموز والعسل

يحتوي العسل على مادة البوليفينول، وهي من المواد المضادة للأكسدة، والتي يُمكنها حماية الشعر من التلف، كما أنه يمنح الشعر المرونة والليونة ويُسهم في ترطيب الشعر بشكل طبيعي، ويمكن تحضير هذه الوصفة حسب الطريقة الآتية:

المكونات:

نصف كوب (170 غم) من العسل الخامثمرتان من الموز الناضج



طريقة التحضير:

تُخلط المكونات جيداً للحصول على مزيج متجانس باستخدام الخلاط الكهربائي. يُمكن خلط نصف كوب (118 مغم) من زيت الزيتون للحصول على المزيد من الترطيب.



يوضع القناع على الشعر الجاف مع التدليك والتوزيع بشكل متساوٍ ليصل إلى جميع أجزاء الشعر.



يُغطى الشعر ويُترك مدة 20 دقيقة.

يُغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وقد تكون هناك حاجة لغسله أكثر من مرة للتخلص من بقايا الموز والعسل.



نصائح عند استخدام الموز للشعر



هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها عند استخدام الموز للشعر، وهي:

يجب هرس الموز جيداً قبل وضعه على الشعر والتأكد من عدم وجود قطع فيه، ومزجه بالمواد الأخرى بشكل جيد أيضاً.



يجب عدم ترك أقنعة الموز تجف تماماً على الشعر كما يجب أن يكون الشعر مبللاً حتى يتم غسله بسهولة والتخلص من أثره.

وكالات