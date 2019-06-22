الموريتانيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد

يتوجه الناخبون الموريتانيون إلى مراكز الاقتراع اليوم لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس محمد ولد عبد العزيز.



وذكرت رويترز أن ستة مرشحين يتنافسون في الانتخابات أبرزهم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني ورئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر والمعارض محمد ولد مولود.



وساد الصمت الانتخابي في عموم موريتانيا أمس بعد 15 يوما من الحملات الدعائية التي تميزت بتقديم المرشحين لبرامجهم الانتخابية من خلال مهرجانات وتجمعات انتخابية حضرتها حشود كبيرة.



وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات أعلنت أن ما يزيد على 100 مراقب دولي سيشرفون على مراقبة هذه الانتخابات من بينهم مراقبون من مركز كارتر الدولي وبعثة من الاتحاد الافريقي وأخرى من السفارات وهيئة الأمم المتحدة إضافة إلى مراقبين محليين يمثلون عددا من منظمات المجتمع المدني.