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الموافقة على تأسيس شركة طيران جديدة خاصة في سورية

وافقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس "شركة بيتر ايرلاين" محدودة المسؤولية للطيران.

و بحسب النظام الأساسي ستعمل الشركة بكافة الأعمال والخدمات التي تتعلق بالنقل الجوي للركاب والبضائع، وامتلاك إيجار واستئجار واستثمار الطائرات.

ويضاف إلى ما سبق "تنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سورية".

وتعود ملكية الشركة، لمستثمرين سوريين هما مارك خليل عبيد ويملك 95% من أسهم الشركة ويشغل منصب مدير الشركة، وكنده ربيع حلال وتملك ما نسبته 5% من الأسهم المتبقية.

ورخصت في سورية ست شركات  طيران لم تعمل بعد، وهي "إيست ويست إيرلاينز" في شباط 2017، في العام ذاته "الشركة الوطنية للطيران"، في حين صادقت وزارة التجارة الداخلية نيسان 2018 على تأسيس شركة "فلاي أمان" ثم كل من “شركة نايا للطيران” عام 2019، و"شركة الأجنحة الذهبية" عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أنه تعمل في سورية شركتا طيران خاصة فقط من الشركات المرخصة، هي "أجنحة الشام للطيران" التي انطلقت 2007، و"فلاي داماس" التي بدأت عملها 2015، إلى جانب "السورية للطيران" الحكومية المؤسسَة منذ عام 1946.

 


تلفزيون الخبر