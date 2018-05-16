الموافقة على استثناء الشاحنات الناقلة للمواد الأساسية من شرط الحمولة

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على التوصية الاقتصادية الخاصة بطلب استثناء الشاحنات الناقلة للمواد الأساسية “الدقيق – القمح – الأعلاف – الأسمدة – الإسمنت” من مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء بشأن التقيد بالحمولات المحورية في حال كانت الحمولة فقط لصالح مؤسسات وجهات القطاع العام.

وبحسب كتاب الموافقة يتم تمديد العمل ولمدة أربعة أشهر بتوصية اللجنة الاقتصادية القاضية باستثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة للمواد الأساسية من المرفأ حصراً من مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء حول التقيد بالحمولات المحورية حفاظاً على الشبكة الطرقية وتسويتها، وذلك بزيادة حمولات آلياتهم بنسبة 50% كحد أقصى عن الحمولات المحورية المحددة بحسب قرار رقم 699 الصادر عن وزارة النقل.



وبحسب التوصية الاقتصادية فإن الهدف من ذلك هو دعم مربي الثروة الحيوانية وإعادة ترميم القطيع، ونظراً للحاجة الماسة لشحن الأسمدة إلى فروع المصرف الزراعي بالمحافظات، ونتيجة لعزوف السائقين عن عمليات الشحن لانخفاض المردود المادي، وكذلك لزيادة تكاليف نقل البضائع بسبب عدم كفاية عدد السيارات الشاحنة لنقل بضائع الجهات العامة.



وفي هذا السياق لم توافق رئاسة مجلس الوزراء على البند الرابع من التوصية الاقتصادية الذي ينص على إضافة 4 مليارات ليرة سورية على اعتمادات المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بهدف زيادة الصيانة للشبكة الطرقية.



البعث