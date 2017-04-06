الموافقة على إحداث درجة الدكتوراه في كلية الإعلام بجامعة دمشق

وافق مجلس التعليم العالي على إحداث درجة الدكتوراه في كلية الإعلام بجامعة دمشق، على أن يتم توافر البنى التحتية اللازمة في الكلية والكادر التدريسي الكافي لعملية الإحداث، مما ينعكس إيجاباً على واقع الكلية.



وأكد عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق الدكتور بطرس حلاق، بحسب صحيفة محلية، أن “هذا الإحداث مهم جداً لواقع الكلية”، مشيراً إلى أن “مجلس الكلية رفع مقترحاً للموافقة على إحداث درجة الدكتوراه”.



وأضاف الحلاق أن “المجلس اقترح إضافة 4 ماجستيرات في الاذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة والإعلام، والإعلام الالكتروني وفي الصحافة، وسنوياً يقبل 15 طالباً وطالبة ماجستير (الإعلام والاتصال) في الكلية”.



ولفت عميد الكلية إلى “أهمية الإحداث في رفد السوق بكوادر مختصة في الدكتوراه لأن الإعلام دخل في الحياة التخصصية، في ظل التوجه نحو الإعلام المختص وطبيعة التطور الحاصل في تخصصات الإعلام”.



كما بين الحلاق أن “عدد أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والمعيدين والقائمين بالأعمال (هيئة تعليمية) يقدر بـ40 عضواً، ويصل عدد الطلاب في كلية الإعلام إلى 1200 طالب وطالبة”.



يذكر أن عدد خريجي كلية الإعلام من الدفعة الثالثة لعام 2016 بلغ 60 طالباً وطالبة في أقسام الإذاعة والتلفزيون والصحافة والنشر والعلاقات العامة والإعلان، والإعلام الإلكتروني الذي يعد قسما رائداً في الكلية.