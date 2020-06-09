المواطنون يشتكون تأخر صرف زيادة الراتب ومؤسسة التأمين والمعاشات ترد

ردّ مدير فرع التأمين والمعاشات التابعة لوزارة المالية بطرطوس يوسف دياب على تساؤلات حول عدم صرف الزيادات التي منحتها المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية على رواتب أبنائهم الشهداء رغم مضي أكثر من ستة أشهر على أول زيادة، بأن الزيادة صرفت مركزياً من الإدارة العامة وكونها جاءت مقطوعة -وهناك حالات متعددة للورثة وللمراسيم واختلاف الأنصبة فيما بينهم -حصلت أخطاء فصرفت للبعض بأقل مما يستحقون.



وأشار إلى أنه تم قبول طلبات التعديل مع بداية الشهر الثاني وتم تعديل جزء بسيط ثم أتى الحجر الصحي وصدرت زيادة ثانية لأسر الشهداء وتم صرفها وأغلب من كان عنده خطأ في الأولى تكرر بالثانية، وبعد الحجر تم استقبال الطلبات للتعديل وفق أرقام تسلسلية مسجلة أصولاً وتتم دراستها وتعديلها تباعاً.





الوطن