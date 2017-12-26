المواطنون اشتروا 10 ملايين أسطوانة غاز منزلي في دمشق وريفها خلال 2017

بينّ مدير فرع دمشق وريفها للغاز منصور طه أن وحدات التعبئة مستمرة بعملها دون توقف خلال فترة الأعياد والعطل الحالية وذلك لتلبية احتياجات الناس من أسطوانات الغاز ولمنع حدوث أي تراكم في الطلب، منوهاً أن متوسط الإنتاج اليومي يتراوح في هذه الفترة من العام بين 30 و40 ألف أسطوانة غاز منزلي وذلك في وحدات التعبئة الكائنة في جمرايا والقطيفة.

وأوضح طه أن العام 2017 شهد حالة استقرار في إنتاج أسطوانات الغاز ولم تحدث أي حالات اختناق أو زيادة طلب لم يتم تلبيتها حيث بلغت كمية أسطوانات الغاز التي تم إنتاجها في العام الحالي 2017 قرابة 10 ملايين أسطوانة، وذلك لفرع غاز دمشق وريفها فقط، مؤكداً بأن المخزون جيد ولا يوجد أي تخوف من حصول نقص.

وأوضح طه أن العام 2017 شهد حالة استقرار في إنتاج أسطوانات الغاز ولم تحدث أي حالات اختناق أو زيادة طلب لم يتم تلبيتها حيث بلغت كمية أسطوانات الغاز التي تم إنتاجها في العام الحالي 2017 قرابة 10 ملايين أسطوانة، وذلك لفرع غاز دمشق وريفها فقط، مؤكداً بأن المخزون جيد ولا يوجد أي تخوف من حصول نقص.

ولفت طه إلى أنه ذروة الإنتاج وصلت هذا العام إلى 48 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً ولمدة محدودة وهي أقل من العام الماضي الذي شهد حالات ضغط في الطلب على المادة ووصلت ذروة الإنتاج فيه إلى نحو 55 ألف أسطوانة يومياً لعدة فترات، مشيراً إلى أنه تم العمل على الصيانة الفنية لكافة وحدات التعبئة وزيادة الطاقة الإنتاجية لوحدات التعبئة العائدة للشركة.

ولفت طه إلى أنه ذروة الإنتاج وصلت هذا العام إلى 48 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً ولمدة محدودة وهي أقل من العام الماضي الذي شهد حالات ضغط في الطلب على المادة ووصلت ذروة الإنتاج فيه إلى نحو 55 ألف أسطوانة يومياً لعدة فترات، مشيراً إلى أنه تم العمل على الصيانة الفنية لكافة وحدات التعبئة وزيادة الطاقة الإنتاجية لوحدات التعبئة العائدة للشركة.