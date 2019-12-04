الموارد المائية في الحسكة تطلق مياه سد الباسل

أطلقت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة يوم الأربعاء مياه سد الشهيد باسل الأسد ( الجنوبي ) لإرواء الأراضي الزراعية .



وقال مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس عبد الرزاق العواك أن ” إطلاق مياه السد هو بهدف الرية الأولى لهذا العام من مياه سد الشهيد باسل الأسد بهدف إرواء 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المنتشرة على سرير نهر الخابور وصولا إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور”.



وبين العواك أن “تدفق المياه في الرية يبلغ 30 مترا مكعبا بالثانية، والكمية التي ستصرف من مخزون السد نتيجة ذلك تقارب 10 ملايين متر مكعب من مجمل المخزون الحالي للسد والبالغ 517 مليون متر مكعب، حيث ستروي المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير وتعزز واقع نموهما”.



مبينا أن “الحجم الأعظمي لتخزين المياه في سد الشهيد الباسل يبلغ 605 ملايين متر مكعب وفي حال امتلائه سيتم تشغيل بوابات تصريف المياه باتجاه مجرى نهر الخابور الذي يقع خلف جسم السد”.



وأشار العواك إلى أن ” الجاهزية الفنية التامة لسدود محافظة الحسكة العشرة لاستقبال موسم الأمطار وفيضانات الأنهار والأودية في حال حدوثها وتخزين مياهها”.



يذكر أن كميات المياه المخزنة في السد مخصصة لإرواء المساحات الزراعية للمحاصيل الصيفية والشتوية التي تزرع على سرير نهر الخابور جنوب محافظة الحسكة.





عطية العطية