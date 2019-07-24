الموارد المائية تعلن عن مسابقة لتعيين 3106 عمال لديها

أعلنت وزارة الموارد المائية عن “إجراء مسابقة لتعيين 3106 عمال للعمل لدى الجهات المرتبطة بها في عدد من المحافظات”.

وتضمن الإعلان “إجراء مسابقة لتعيين 909 عامل من الفئتين الأولى والثانية، منهم 461 عامل بصفة دائمة و448 بعقود سنوية”.



وأوضح الاعلان أنه “يجري اختبار أيضاً لتعيين 2197 عامل من الفئة الثالثة والرابعة والخامسة، منهم 820 بصفة دائمة و1377 بعقود سنوية”.



وأشار الإعلان إلى أنه “يمكن للراغبين بالاشتراك في المسابقة أو الاختبار تقديم الطلبات إلى ديوان الجهة العامة المراد العمل لديها، اعتباراً من 21-8-2019 ولغاية 25-9-2019”.



يذكر أن الجهات المرتبطة بالوزارة التي سيتعين الناجحون فيها، والتي يجب على المتقدمين تقديم أوراقهم عبرها، هي “الهيئة العامة للموارد المالية الإدارة المركزية، ومديرياتها في دمشق وريفها – حمص – حماة – حلب – طرطوس – اللاذقية – درعا – السويداء – القنيطرة”.



كما يتم تقديم الأوراق إلى “المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الحصي في دمشق – القنيطرة – درعا – اللاذقية – السويداء – حمص – الرقة – دير الزور – حلب، والشركات العامة للصرف الصحي في دمشق – درعا – حلب – القنيطرة – حماة – حمص – طرطوس – السويداء”.