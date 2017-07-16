الموارد المائية: تشغيل محطات الضخ على مدار الساعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على المياه خلال الصيف

بحث وزير الموارد المائية نبيل الحسن رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تتبع المشاريع بحماة مع الفعاليات الإدارية والمعنيين في مدينة سلمية ما تم اتخاذه من إجراءات حيال ما طرح من مشاريع خلال جولة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة حماة في الـ 21 من أيار الماضي والمراحل التي وصلت إليها هذه المشروعات وسبل دفعها قدما للأمام وتجاوز العقبات التي تعترضها.

وأشار الوزير إلى أن عجلة العمل في عدد من المشروعات التي تم طرحها مطلع الشهر الماضي قد بدات سواء المتعلقة بالصرف الصحي أو آبار المياه وغيرها داعيا إلى وضع رؤية تنموية لمدينة سلمية مع طرح خطة استثمارية شاملة من شانها إيجاد مصادر دخل ذاتية ينعكس ريعها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي من مختلف الجوانب المادية والاجتماعية والصحية والبيئية.

وأوضح وزير الموارد المائية أن رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق حمل خلال زيارته لمحافظة حماة جميع الطلبات التي تم تصنيفها حسب المناطق والوزارات لافتاً إلى أن لجنة المتابعة ستقوم بعرض المشروعات والمطالب على طاولة بحث رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتها بحضور الوزراء المعنيين لاختصار الكثير من المراسلات.

وبشأن معالجة شح مياه الشرب في سلمية وتلبية باقي مناطق المحافظة باحتياجاتها المائية التي تشهد خلال فصل الصيف تصاعداً في الاستهلاك المائي أوضح الوزير أنه تم فتح الاعتمادات المالية المخصصة لمؤسسات ووحدات المياه في جميع المحافظات والمناطق لشراء مازوت الديزل لزوم ضمان تشغيل محطات ضخ المياه على مدار الساعة خلال التقنين الكهربائي وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 حزيران وحتى 15 أيلول من هذا العام.

واستعرض رئيس مجلس مدينة سلمية المهندس عبد الكريم الشمالي أبرز المشروعات التنموية والخدمية والاقتصادية التي في حال دعمها وإطلاقها ستكون رافداً مادياً واستثمارياً قوياً لمجلس المدينة وداعماً لمشاريعه الخدمية والتنموية مؤكداً استعداد المجلس لتقديم كل التسهيلات اللازمة والوفاء بالتزاماته تجاه أي وزارة أو جهة ترغب في تأسيس مشروعات خدمية أو تنموية سواء من حيث تامين الأرض اللازمة أو التراخيص وغيرها.

بعد ذلك قام الوزير الحسن بجولة على سوق الهال على الموقع المقرر لبناء الكتلة رقم 9 التي تضم 20 محلاً تجارياً جديداً تمهيداً لطرحها للاستثمار لصالح المجلس.

كما شملت الجولة موقع المنطقة الصناعية للوقوف على أعمال خزان المياه الجاري تنفيذه حالياً وهو بسعة 200 متر مكعب لزوم خدمة المقاسم الصناعية عقب الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي.

بعدها اطلع الوزير على عدد من محطات تحلية المياه في المنطقة الصناعية ومعمل البصل ومحطة الوحدة الرئيسية.

المصدر: سانا