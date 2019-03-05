الموارد المائية تحذر أهالي الحسكة…!

دعت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة الأهالي القاطنين بالقرب من مجرى نهر الخابور إلى أخذ الحيطة والحذر ابتداء من مساء اليوم 4 آذار جراء الارتفاع الكبير في مناسيب مياه مجرى النهر والأنهار والروافد والوديان التي تصب فيه.



وأوضح مدير الموارد المائية المهندس عبد الرزاق العواك أنه نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الشمالية الغربية من المحافظة أمس والتي تجاوزت في منطقتي رأس العين والمناجير 60 مم فاضت الأنهار والروافد والأودية التي تغذي نهر الخابور وارتفع منسوب المياه فيه ليصبح معدل التدفق بمنطقة تل تمر 55 مترا مكعبا بالثانية ومنطقة الحسكة 25 مترا مكعبا.



كما اشار إلى أن مستويات تدفق المياه في نهر الجرجب بلغت 40 مترا مكعبا والجغجغ 10 أمتار مكعبة والزركان 4 أمتار مكعبة ووادي الشلاح 25 مترا مكعبا مبينا أن حجم تخزين المياه في سدود المحافظة العشرة بلغ لتاريخه 557 مليون متر مكعب منها 496 مليونا بسد الباسل حيث أن فيضان الأنهار الحالي سيزيد من حجم تخزين المياه بالسدود على مدى الأيام القادمة.



يشار إلى أن حجم الزيادة التي طرأت على تخزين المياه في سدود الحسكة خلال موسم الأمطار الحالي بلغ 468 مليون متر مكعب.



المصدر: سانا