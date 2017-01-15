الموارد المائية: ازدياد في غزارة نبع السن

بلغت غزارة نبع السن في محافظة اللاذقية نحو 16 مترا مكعبا بالثانية مقابل 3ر10 امتار مكعبة في الفترة نفسها من العام الماضي.



وعزا مدير الموارد المائية في المحافظة المهندس عمر كناني سبب ازدياد غزارة النبع الى الهطلات المطرية الغزيرة خلال شهر كانون الاول الماضي وبداية الشهر الحالي التي ترافقت مع تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية.



ويغذي نبع السن محافظتي اللاذقية وطرطوس بمياه الشرب فضلا عن الاستفادة منه في الري حيث يتم تزويد سد الحويز من المياه الزائدة على حاجات مياه الشرب خلال فصل الشتاء لري الأراضي الواقعة تحت منسوب السد.



واوضح المهندس كناني في تصريح لمراسل سانا اليوم ان المديرية تستكمل حاليا أعمال تأهيل الحوض التخزيني للنبع لمنع جريان المياه إلى البحر حيث “أنهت المرحلة الأولى منه بينما يتم العمل على تنفيذ المرحلة الثانية التي تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 60 بالمئة في إطار مشروع متكامل من ثلاث مراحل تنفذه شركة الإنشاءات العسكرية”.



وبين مدير الموارد المائية ان الهدف النهائي من هذا المشروع “إقامة أحواض تخزينية بسعة 750 الف متر مكعب” للاستفادة بالحد الأقصى من مياه النبع لتغطية حاجة محافظتي اللاذقية وطرطوس خلال فصل الصيف مع انخفاض غزارة النبع مشيرا الى ان المشروع سيسهم ايضا في ارواء منطقة سوريت ودعم شبكات الري فيها.



وتم ضخ 723ر5 ملايين متر مكعب من المياه الزائدة من بحيرة نبع السن إلى سد الحويز حتى تاريخه للاستفادة منها في عمليات الري حسب كناني الذي أكد أنه نتيجة هذا الاجراء زاد حجم التخزين الكلي في سد الحويز ليصل إلى 230ر8 ملايين متر مكعب خلال هذه الفترة من إجمالي حجم التخزين الطبيعي فيه البالغ 5ر16 مليون متر مكعب.



وأشار مدير الموارد المائية إلى الأثر السلبي للتقنين الكهربائي على عمل محطات الضخ في بحيرة نبع السن وعلى خطوط الشبكة باتجاه سد الحويز لنقل المياه الفائضة إلى السد الذي يروي 400 هكتار من الاراضي الزراعية مبينا في الوقت نفسه أن المديرية تدرس إمكانية تطبيق الربط الهيدروليكي بين مختلف السدود بالمحافظة لدعم أماكن النقص في المياه.



ويعد نبع السن من أهم وأكبر الينابيع في حوض البحر المتوسط ويتلقى تغذيته من تسرب مياه الأمطار الهاطلة على القمم والسفوح الغربية لسلسلة جبال اللاذقية وتجري المياه المتسربة عبر شبكة من الشقوق والفوالق الموجودة فيها لتصل للنبع.

فاطمة ناصر

سانا