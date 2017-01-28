المواجهات تتواصل بين الجماعات المسلحة واحرار الشام تتوعد النصرة

تستمر المواجهات بين الجماعات المسلحة على رأسها حركة احرار الشام وجبهة النصرة في مناطق بالشمال السوري لليوم الرابع على التوالي. وأفادت تنسيقيات المسلحين عن تجدد المواجهات بين بلدتي إحسم و دير سنبل جنوب إدلب، و أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين.



وتحدثت التنسيقيات عن وصول رتل عسكري تابع لحركة أحرار الشام لمؤازرة جيش الإسلام و تجمع فاستقم كما أمرت و فيلق الشام المتواجدين في مقرات بلدة بابسقا لصد اقتحام جبهة النصرة، في وقت تعرضت مقرات جيش الإسلام الموجودة في البلدة من قبل دبابات جبهة النصرة، فيما قصفت دبابات جيش الاسلام الطريق بين سرمدا ورأس الحصن.



وأفادت تنسيقيات عن ارسال حركة أحرار الشام 3 أرتال ضخمة من المسلحين بإتجاه جبل الزاوية لفك حصار جبهة النصرة عن صقور الشام، وقالت إن الارتال بقيادة امير أحرار الشام في حماة ابو عبد الرحمن الغابي والقيادي البارز ابو عزام سراقب.



وفي سياق متصل، أعلن ما يسمى جيش الشمال أحد فصائل الجيش الحر بريف حلب الشمالي عن فك ارتباطه بحركة نور الدين الزنكي، بعد موقف الأخيرة بالوقوف على الحياد في الاقتتال الحاصل بين الجماعات المسلحة.



وطرحت حركة أحرار الشام رؤية اعتبرتها “الأخيرة” لوقف الاقتتال، تبدأ بوقف جميع أشكال الحشد العسكري والاقتتال بكامل المناطق على الفور. وتوعَّدت الحركة في ختام بيانها، برد “الصيال” على دماء عناصرها ومقراتها، في حال استمرت جبهة النصرة في حشدها العسكري وتسيير أرتالها للهجوم على مقارِّ الحركة بجبل الزاوية.



يشار إلى أن فتح الشام ورغم انضمام الفصائل الثورية إلى حركة أحرار الشام، إلا أنها استمرت في هجومها على مقارِّهم في جبل الزاوية، خاصة في منطقتي إحسم والدانا.

المصدر: المنار