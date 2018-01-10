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المهندس خميس لوفد برلماني برازيلي: حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة

 

استعرض رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع الوفد البرلماني البرازيلي الذي يزور سورية برئاسة ارليندو شيناليا عضو مجلس النواب عن حزب العمال رئيس برلمان دول الميركوسور سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

ودعا المهندس خميس الى فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في إطار حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة بما يسهم في تحقيق عملية التنمية الشاملة مثمنا وقوف الجالية السورية في البرازيل إلى جانب وطنها في مواجهة الحرب الارهابية التي تشن عليه.

وأشار إلى أهمية زيارة الوفود البرلمانية إلى سورية في نقل حقيقة النجاحات العسكرية التي يحققها الجيش العربي السوري وحركة التعافي والاستقرار التي تشهدها على مختلف الأصعدة مبينا ضرورة رفع الاجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب المفروضة على الشعب السوري بما يساعده في إعادة إعمار بلده.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الدولة على محاربة الإرهاب حتى تطهير كامل أراضيها منه بالتوازي مع إعادة تأهيل جميع المرافق الاقتصادية التي دمرتها التنظيمات الإرهابية داعيا الجانب البرازيلي إلى الاستفادة من الفرص والتسهيلات التي توفرها الحكومة لدعم المشاريع الاستثمارية وتوفير البيئة المناسبة لها.

بدوره عبر رئيس الوفد عن تضامن بلاده مع الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب وتقديرها للتضحيات التي يبذلها في سبيل صون وطنه مؤكدا أن أعضاء الوفد سيعملون على نقل الصورة الحقيقية لما يجري إلى الرأي العام البرازيلي.

ونوه شيناليا بإصرار الشعب السوري على إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتجاوز مفرزات الحرب من خلال تنشيط حركة الإنتاج في مختلف المجالات والعمل على النهوض بوطنه ليعود ويحتل مكانه المميز في العالم.

حضر اللقاء عبد الله عبد الله وزير الدولة لشوءون مجلس الشعب والدكتور قيس خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وبشار يازجي رئيس جمعية الصداقة السورية البرازيلية في مجلس الشعب وأعضاء من مجلس الشعب.

المصدر: سانا

 

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