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المهرجان الدولي العربي الإفريقي الوثائقي الثامن بزاكورة

تنظم جمعية الفيلم الوثائقي بزاكورة، في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي العربي الإفريقي الوثائقي، والذي يقام من 28 نونبر إلى 2 دجنبر المقبلين، ندوتين فكرتين وعلميتين، وذلك بمشاركة خبراء وباحثين وأكاديميين.


وتتمحور الندوة الأولى حول موضوع "الفيلم الوثائقي ودوره في دحض الاستعمار" احتفاء بالذكرى المائوية لثورة سعد زغلول سنة 1919" هذه الندوة يرأسها الدكتور نادر مصطفى القنة أستاذ الدراما وعلوم المسرح والسينما رئيس الرابطة الثقافية الوطنية الفلسطينية.


أما الندوة الثانية، فستتمحور حول موضوع "الزوايا الصوفية والدينية في الفيلم الوثائقي"، تحت رئاسة الدكتور جمال الشايجي أستاذ الدراما وعلوم المسرح، والسينما والتلفزيون بدولة الكويت، وتنسيق ع عام للأستاذ لحسن أحجواني رئيس مهرجان ايموزار كندر للسينما.


وتعرف الدورة التي تقام بدعم عدد من الشركاء أبرزهم المركز السينمائي المغربي، تحت شعار" السينما الوثائقية في خدمة القضايا الإنسانية"، مسابقة رسمية يشارك فيها 11 فيلما دوليا، فضلا عن فقرات خصبة تشمل تكريمات، وورشات وتوقيع إصدارات، وأنشطة موازية.