المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 6 آلاف مهاجر في البحر المتوسط الأسبوع الجاري

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنه تم انقاذ نحو 6 آلاف مهاجر في البحر المتوسط خلال الأسبوع الجاري أثناء محاولتهم العبور إلى دول أوروبا.



ونقلت رويترز عن المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان قوله للصحفيين اليوم “رغم أنه لم ينته شهر آذار فقد أصبحنا نسابق الزمن لاستيعاب الواصلين الذين تجاوز عددهم كل المستويات السابقة التي شهدناها في البحر المتوسط” مشيرا إلى أنه في مثل هذه الأوقات من السنة يزداد عدد المهاجرين ولكن ليس من المعتاد أن يبلغ هذا الارتفاع.



وبين ميلمان أن نحو 500 مهاجر لقوا مصرعهم منذ مطلع العام الحالي غرقا في البحر المتوسط.



وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن عدد المهاجرين إلى دول أوروبا وصل إلى 20484 مهاجرا منذ بداية هذا العام بينما بلغ عددهم في الفترة نفسها من العام الماضي 160331 مهاجرا بينما تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص العام الماضي خلال محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا.



يذكر أن الدول الأوروبية شهدت خلال الأعوام الأخيرة موجة هجرة غير مسبوقة عبر البحر المتوسط من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نتيجة جرائم التنظيمات الإرهابية وسياسات الدول الغربية ذاتها وتدخلها في شؤون دول هذه المنطقة والإجراءات الاقتصادية القسرية التي تفرضها على بعض شعوبها.

وكالات