المنظمات الدولية لم تقدم أي مساعدة حقيقية لسكان حلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المنظمات الإنسانية الدولية لم تقدم أي مساعدة حقيقية لسكان حلب رغم إعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين منذ نحو شهر.



وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان إلى أن مدينة حلب “تنبعث فيها الحياة والسلام ويعود السكان إلى بيوتهم ورغم ذلك لم تقدم المنظمات الإنسانية الدولية أي مساعدة حقيقية للسكان”.



وأعرب كوناشينكوف عن دهشته الكبيرة من غياب أي مبادرات خاصة بتقديم المساعدة لسكان المدينة وذلك بعد أن أبدت المنظمات الإنسانية اهتماما بالغا بحلب قبل تحريرها من الإرهابيين متسائلاً “ألم يعلم الموظفون في مصلحة الأمم المتحدة لشؤون تفكيك المتفجرات ومركز جنيف الدولي للعمليات الإنسانية لتفكيك المتفجرات أنه من الممكن العمل في حلب من دون أي تهديد للحياة منذ أواسط كانون الأول الماضي وان جميع الطرق قرب مداخل المدينة محررة وآمنة تماما”.



ولفت كوناشينكوف إلى أن “مسؤولي اليونيسيف وإدارة تنسيق العمل الإنساني اللتين تعتبران هيئتين محوريتين في الأمم المتحدة ومعنيتين بتقديم المساعدات للأطفال والبالغين الذين عانوا من الأعمال القتالية يعلمون أن مدينة حلب آمنة ورغم ذلك لم يتم تقديم أي مساعدات”.



ولفت كوناشينكوف إلى أن “مركز التنسيق الروسي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري تقدم بشكل دوري المساعدات الأساسية من أدوية ومواد غذائية ومياه شرب ومستلزمات صحية وملابس دافئة لسكان حلب”.



عملت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بالتعاون مع خبراء روس على تمشيط الأحياء الشرقية في مدينة حلب تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم بعد إعادة الأمن والامان اليها وتحريرها من الإرهاب والإرهابيين في ال22 من شهر كانون الأول من العام الماضي.

وكالات