المنشور الذي حذفه الفيس بوك للنائب نبيل صالح ..و منعه من النشر 24 ساعة

اغتيال القائد سليماني عمل ترامبي غبي يعطل فرصة للسلام مع إيران ويدعم التيار المتشدد في كلا الطرفين وينقل الحرب الإستخبارية الدولية إلى الدرجة الأولى، وسيحد من حرية حركة الأمريكان في العراق والخليج، وسيعيد تنظيم الحشد الشعبي لصفوفه في مواجهة المصالح الأمريكية داخل العراق، وسيقرب العالم أكثر من نار الحرب الكبرى ..

قرار الإغتيال إسرائيلي والتنفيذ أمريكي وقد يكون بمقابل إنقاذ رأس ترامب من سيف مجلس الشيوخ غير أن تداعياته ستكون سيئة على مصالح واشنطن وتل أبيب.. يمكن تصنيف قاسم سليماني كقائد سوري فلسطيني عراقي لبناني يمني إيراني، شكل اليد الضاربة لمحور المقاومة في الشرق الأوسط وخسارته لاتعوض.. المجد والخلود لروحه الوثابة ..



