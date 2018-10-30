المنتجات السورية تغزو السوق الأردنية

ذكرت مصادر أردنية أن المنتجات الزراعية السورية عادت للانتشار في أسواق المملكة وتزاحم نظيراتها المحلية والمستوردة، وذلك بعد استئناف حركة التجارة بين البلدين عبر معبر نصيب جابر.



ونقلت وكالة “عمون” الإخبارية عن نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه في إربد محمد قنديل، أن هناك 6 شاحنات محملة بالفواكه تدخل يومياً الأردن عبر معبر نصيب قادمة من الأراضي السورية.



وأضاف أن حمولة جميع الشاحنات استوردت من سورية لصالح تجار أردنيين، مشيراً إلى أن المنتجات السورية بدأت بالدخول فعلياً إلى الأسواق الأردنية وأصبحت في متناول المستهلك.



وعن أسعار الفواكه السورية، قال قنديل إن التفاح السوري من الصنف الأول يباع للمستهلك بـ80 قرشاً، فيما تراوح سعر التفاح من الصنف الثاني ما بين نصف دينار و60 قرشاً.



ولفت قنديل إلى أن تدفق المنتجات السورية على الأسواق الأردنية أسهم في خفض أسعار بعض المنتجات المحلية والمستوردة، نظراً لإقبال الأردنيين على شراء المنتجات السورية.



وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة الأردنية لحماية السوق، ذكر قنديل أن الوزارة أوقفت استيراد مادتي البصل والبطاطا من سوريا لحماية المنتج المحلي، مشيراً إلى أنه في حال سمحت الوزارة بالاستيراد فإن أسعار المنتجين ستنخفض بنسبة 30% عما هو عليه الآن.



ودعا إلى ضرورة فتح باب الاستيراد لجميع المنتجات من سوريا، ما سيخلق منافسة في السوق الأردنية ويؤدي إلى خفض بعض أسعار المنتجات المحلية.



يذكر أن معبر نصيب جابر بين سوريا والأردن، كان قد أعيد فتحه في 15 تشرين الأول الجاري، بعد إغلاقه لسنوات بسبب الحرب في سوريا.



المصدر: “عمون”