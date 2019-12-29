رغم العواصف.. الجيش يواصل عمليته ويسيطر على قرى جديدة بريف إدلب
الدفاع الروسية: الحدث الميداني الأبرز في سورية خلال عام 2019
الجعفري: دول راعية للإرهاب في سورية دفعت لتشكيل 6 آليات أممية غير حيادية
صحيفة بريطانية تؤكد نوايا تركيا بإرسال مسلحين سوريين إلى ليبيا
اتفاق بين «النصرة» وتركيا على استنساخ «تورابورا» أفغانستان في جبال عفرين
خطة نتنياهو: 6 نقاط تتضمن “الحدود النهائية لاسرائيل والتطبيع الكامل مع العرب”
تركيا تدخل عشرات الإرهابيين وعوائلهم لإسكانهم في "رأس العين"
«قسد» تُعيق الحركة على طريق «M4» و تركيا توجه فصائل «الحرّ» إلى إدلب وليبيا؟
«ويكيليكس»: «كيميائي» دوما ملفّق!
معارك إدلب مستمرة: الجيش يستأنف تقدّمه
أمريكا تنقل جنودها من بعض مناطق شرق الفرات السوري إلى العراق
مقتل قياديين من إرهابيي “أحرار الشام” في غارات روسية على مقراتهم في ريف إدلب
مشروع "أركان" الإسرائيلي لتزييف التاريخ السوري
المعلم : لا يمكن أن نقدم تنازلات في الوقت الذي يحقق فيه الجيش انتصارات في الميدان
الجيش يسقط طائرة مسيرة محملة بالقنابل في أجواء السقيلبية

المناورات المشتركة بين إيران وروسيا والصين مستمرة

تتواصل لليوم الثاني على التوالي المناورات المشتركة بين إيران وروسيا والصين في بحر عُمان شمال المحيط الهندي.

وانطلقت صباح الجمعة 27/12/2019 المناورات بالتوازي مع وصول القطع البحرية الروسية والصينية تباعاً إلى ميناء تشابهار، والذي يبعد نحو مئة كيلومتر عن باكستان، والذي يعتبر أكبر الموانئ الإيرانية غير الواقعة على مياه الخليج.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية أعلن مساعد قائد القوة البحرية في الجيش الايراني غلام رضا طحاني في اليوم الثاني للمناورات أن تمرينات الرمي تبدأ اليوم، وأن السفن الحربية تحركت نحو المكان المقرر للمناورات.

وأضاف أن بلاده تمكنت من الوصول إلى مستوى عال من المهارة والقدرات البحرية، وأثبتت قوتها خلال استضافة هذه المناورات ورغبة الدول الأخرى في تبادل الخبرات في مجال تعزيز الأمن ومكافحة القرصنة والإرهاب.

وقال إن المناورات ستجري على مساحة تتجاوز 17 ألف كيلومتر مربع بهدف تعزيز الأمن والتجارة البحرية في المنطقة.

وفي سياق ذلك أكد زير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن المناورات العسكرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة في بحر عمان والمحيط الهندي تكشف عن التزام طهران الواسع بالحفاظ على أمن الممرات المائية الحيوية.

وفي تغريدةٍ على تويتر قال ظريف إن إيران أعلنت منذ زمن استعدادها للتعاون مع جيرانها، للحفاظ على أمن الخليج، وأشار إلى أن مبادرة هرمز للسلام مطروحة على الطاولة الآن.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي الشّهر الماضي أعلنت الولايات المتحدة عن تأسيسها تحالُفين بحريين بحجة حماية حركة النقل البحرية في الخليج، وتضُم دول خليجيّة مِثل المملكة العربيّة السعوديّة ودولة الإمارات العربيّة