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الممثل كال بين يجمع ربع مليون دولار للاجئين السوريين

حقق ممثل أميركي من أصول هندية نجاحاً مفاجئاً في جمع التبرعات للاجئين السوريين، بفضل استخدامه لرسائل كراهية تلقاها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودعوته إلى تحويل هذه الكراهية إلى محبة. وحسبما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، فإنه سبق للممثل الكوميدي «كال بين»، الذي ولد في الأراضي الأميركية لوالدين هنديين، أن عمل موظفاً في البيت الأبيض. لكنه اشتهر بدور «كومار» في سلسلة الأفلام الكوميدية «هارولد وكومار» حول شابين، كوري وهندي، يعيشان سلسلة مغامرات في الولايات المتحدة، وهما يتعاطيان الماريجوانا باستمرار. وبعد تلقيه رسالة عبر شبكة للتواصل الاجتماعي، تقول: «أنت لا تنتمي إلى هذا البلد»، بدأ «بين» حملة لجمع التبرعات تحت شعار «سنحول تعصبهم وتعصب رئيسنا، إلى الحب». وفوجئ «بين» نفسه، عندما بدأ بتلقي مبالغ مالية ضخمة. وكان الممثل ينوي في البداية جمع مبلغ قدره 2500 دولار، لكنه اضطر لرفع سقف توقعاته عدة مرات خلال أول 24 ساعة بعد بدء الحملة، حتى وصوله إلى ربع مليون دولار.
ويتعهد الممثل بتسليم كل التبرعات للجنة الإنقاذ الدولية لمساعدة اللاجئين السوريين.

وكالات

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