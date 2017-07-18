المليشيات “الكردية” تقتحم عدد من القرى بحثاً عن الشباب لسوقهم إلى التجنيد الإجباري..

اقتحمت الميلشيات “الكردية” ليلة أمس ثلاثة قرى بحثاً عن الشباب لتجنيدهم قسراً في صفوف ميلشياتها. وأكدت مصادر أهلية من ريف القامشلي : أن “الميلشيات” اقتحمت قرية “باقلا” في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم، وذلك للبحث عن الشباب وضمهم إلى صفوف مليشياتها قسراً، وقامت باعتقال عدد منهم واقتادتهم إلى معسكرات التدريب.

وفي السياق ذاته أكدت المصادر: أن الميلشيات قامت بتطويق قرية “القاسمية” بريف القامشلي الشرقي لعدة ساعات، قبل أن يتم اقتحامها وقامت بإجبار عدد من الشبان على تسليم أنفسهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة، لأجل تجنيدهم في صفوف ميلشياتها.

وتؤكد المصادر: أن أهداف الحملة التي داهمت القرى يأتي لسد النقص من العناصر، لزجهم في جبهات القتال في مدينة الرقة وريف حلب، وعمليات الاقتحام هذه كان قد رافقها عدد من السيارات التي تحمل مدافع ثقيلة ورشاشات دوشكا، وسط استنفار النقاط العسكرية التابعة للمليشيات الكردية من على أسطحة المقرات التي اعتلاها عدد من “القناصة” وقامت بتوجيه المدافع الثقيلة على القرى التي تمت مداهمتها.

كما قامت “المليشيات” بمداهمة قرية “عطشان” بحثاً عن الشباب أيضاً، وسط سماع تبادل لإطلاق العيارات النارية، بين العناصر الكردية وعدد من الشبان من اﻷهالي، الذين قاوموا الدورية المدججة بالسلاح والعتاد الثقيلين، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات، وانتهت باعتقال عدد من الشبان واقتيادهم إلى جهة مجهولة.هذا وتستمر حملة التجنيد القسرية التي تشنها المليشيات الكردية، والتي لا تكاد أن تتوقف بعد البدء بحملة الرقة، وزيادة عدد المعسكرات المعدة للتجنيد إلى 4 معسكرات…



الوطن أون لاين