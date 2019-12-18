الملف العراقيّ

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح 2700 متظاهر كانت قد اعتقلتهم القوات الأمنية منذ الأول من تشرين الأول الماضي.



وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي أن "الهيئات التحقيقية المكلّفة بالنظر في ‏قضايا التظاهـرات أعلنت عن إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين لغاية ‏اليوم الأربعاء".



وأضاف: "ما يزال 107 موقوفين جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون".



من جانب آخر، أفاد مصدر سياسي عراقي، اليوم، بأن ّرئيس الجمهورية، برهم صالح، لا يُريد استلام صلاحيات رئيس الحكومة في فترة الفراغ الدستوري، بعد استقالة عادل عبد المهدي.



حيثُ أجرى "صالح"، مباحثات سياسية مكثفة مع القوى السياسية، وذلك من أجل الخروج من أزمة مرشح الحكومة المقبلة.



و اجتمع بأكثر من 170 نائباً، للاتفاق على مرشح يحظى بإجماع وطني.



وفي غضون ذلك، يعتزم البرلمان العراقي عقد جلسة نيابية للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.



بدوره، أعلن رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، أن حكومته ستستمر بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.



يُذكر أنّ "عبد المهدي" رفع استقالته من منصبه لمجلس النواب في الرابع من كانون الأول، استجابة لمطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية في البلاد بعد اندلاع سلسلة من الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإسقاط النظام و تحسين الوضع الاقتصادي.