رسوم تشبه الضرائب
النص الكامل لمقابلة قناة فينيكس الصينية مع الرئيس الأسد
«البنتاغون»: أميركا ستنسحب من سورية في حال هزيمة داعش!
أكبر قافلة أميركية إلى سوريا للسيطرة على حقول النفط في الحسكة ودير الزور
«ديلي ميل» تؤكد تلاعب «حظر الأسلحة» بتقرير هجوم دوما المزعوم
الاحتلال التركي يواصل التغيير الديموغرافي والتتريك
استعدادات الجيش لتحرير المزيد من قرى وبلدات إدلب وصولا إلى تحرير المدينة
«الإدارة الذاتية» تهاجم «أستانا 14» لوقوفها ضد الأجندات الانفصالية
أنباء عن تشكيل قوات رديفة للجيش في عدة بلدات بالحسكة
اليمن: تقسيم حضرموت وإعلان «باب المندب»
طريق حلب ــ الحسكة سالكة: نجاح أوّل لـ«مذكرة سوتشي»
لافرينتييف : التواصل بين أنقرة ودمشق صعب لكن موسكو ترغب بتحسين العلاقات
المسلحون في سوريا يحشدون راجمات صواريخ ومدرعات قرب حلب ويعدون استفزازات كيميائية بإدلب
الجعفري: النظام التركي ينافق ولا يلتزم بتفاهمات «أستانا» و«سوتشي»
محافظ الحسكة: رأس العين باتت «مدينة أشباح» وأردوغان سيخرج كما خرج أجداده

الملف العراقيّ

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح 2700 متظاهر كانت قد اعتقلتهم القوات الأمنية منذ الأول من تشرين الأول الماضي.


وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي أن "الهيئات التحقيقية المكلّفة بالنظر في ‏قضايا التظاهـرات أعلنت عن إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين لغاية ‏اليوم الأربعاء".


وأضاف: "ما يزال 107 موقوفين جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون".


من جانب آخر، أفاد مصدر سياسي عراقي، اليوم، بأن ّرئيس الجمهورية، برهم صالح، لا يُريد استلام صلاحيات رئيس الحكومة في فترة الفراغ الدستوري، بعد استقالة عادل عبد المهدي.


حيثُ أجرى "صالح"، مباحثات سياسية مكثفة مع القوى السياسية، وذلك من أجل الخروج من أزمة مرشح الحكومة المقبلة.


و اجتمع بأكثر من 170 نائباً، للاتفاق على مرشح يحظى بإجماع وطني.


وفي غضون ذلك، يعتزم البرلمان العراقي عقد جلسة نيابية للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.


بدوره، أعلن رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، أن حكومته ستستمر بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.


يُذكر أنّ "عبد المهدي" رفع استقالته من منصبه لمجلس النواب في الرابع من كانون الأول، استجابة لمطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية في البلاد بعد اندلاع سلسلة من الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإسقاط النظام و تحسين الوضع الاقتصادي.