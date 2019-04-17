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الملح الخشن يطرد الطاقة السلبية من المنازل

يعتبر الملح في مجال الطاقة من أفضل العناصر الطبيعية التي تقضي على الطاقة السلبية المنتشرة في المنازل، لاستبدالها بالطاقة الإيجابية، حيث إنّ لنثر الملح فائدة كبيرة في إحداث اهتزازات عديدة فيما يتعلق بموجة المكان، ومن هنا يؤمن علم الطاقة بأن للملح قدرة على إحداث توازن في بيئة المكان ويعمّ الهدوء فيه.

 كما أنّ هناك العديد من الاعتقادات الشعبية التي تؤكد صحة هذه النظرية، لذا، استخدم الملح الخشن على نطاق واسع قديماً، وما زال يستخدم حتى وقتنا الحاضر في تنظيف الأرضيات.


طريقة استخدام الملح للتخلص من الطاقة السلبية:


تضاف ثلاث ملاعق من الملح على الماء المخصص لتنظيف المنازل وتسمح بها أرضية المنزل.تنثر حبات الملح في زوايا المنزل بشكل منتظم كل أسبوع.تنثر حبات الملح على النباتات المنزلية.