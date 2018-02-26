الملتقى السوري الروسي لرجال الأعمال ينطلق في موسكو بمشاركة مئات رجال الأعمال من البلدين

انطلقت فعاليات الملتقى السوري الروسي لرجال الأعمال في مقر غرفة التجارة والصناعة الروسية في العاصمة موسكو اليوم بمشاركة 281 رجل أعمال روسيا و120 رجل أعمال سوريا مع ممثلين من عدة جهات حكومية سورية معنية بالشأن الاقتصادي.





وقال سيرغي كاتيرين رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا في كلمة له في افتتاح الملتقى الذى ينظمه مجلس رجال الأعمال السوري الروسي برعاية الحكومة الروسية.. “نريد المضي قدما في تعاوننا مع الجانب السوري بعد الإنجازات التي تحققت بفضل الانتصارات على الإرهاب في الأرض السورية ونعمل على إقامة أقوى العلاقات مع شركائنا السوريين”.





وأضاف كاتيرين إن الملتقى يركز على الإمكانيات والآفاق في مجال التعاون المشترك لافتاً إلى أنه يشارك في الملتقى رجال أعمال من مختلف المناطق الروسية.





من جانبه قال السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد في كلمة مماثلة إن رجال أعمال من سورية ومقيمين في روسيا يشاركون إلى جانب زملائهم الروس في هذا الملتقى المدعو للإسهام في تفعيل التعاون الثنائي للانتقال من التدمير الذي سببه الإرهاب الدولي إلى مرحلة إعادة الإعمار وإحياء الاقتصاد السوري مؤكداً أن أبواب السفارة السورية في موسكو مفتوحة لتقديم كل المساعدات لرجال الأعمال الروس الراغبين بالعمل في سورية.



