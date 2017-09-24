المكسرات تحمي من السرطان وتكبح جماح الأمراض
أكدت دراسة نرويجية أن تناول المكسرات يساعد على مكافحة أمراض خطيرة مثل السرطان، والموت المبكر والقلب وغيرها، وأوضحت الدراسة أن العناصر الموجودة في المكسرات ولاسيما الجوز غنية بألالياف ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم.
وأفادت دراسة حديثة، بأن تناول حفنة من المكسرات يوميا ولاسيما الجوز، يمكن أن يقلل من الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل القلب والسرطان. الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "BMC Medicine " الطبية المتخصصة، كشفت مدى أهمية تناول حفنة من المكسرات يومياً وذلك للحد من الإصابة بأمراض عديدة قاتلة.
وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع زملائهم بجامعة إمبريال كوليج في لندن، إضافة إلى باحثين من الولايات المتحدة الأمريكية أن تناول ما يعادل 28 غراماً من المكسرات على الأقل يقلل الإصابة بأمراض القلب بنسبة 19 في المائة، والسرطان بنسبة 18 في المائة، إضافة إلى تقليل نسبة خطر الموت المبكر.
وحلل الباحثون بيانات أكثر من 800 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم، لكشف تأثير تناول جميع أنواع المكسرات ومنها البندق والجوز والفول السوداني على الصحة. ووجد الباحثون أيضا أن حفنة واحدة من المكسرات يومياً، تقلل خطر الوفاة بالأمراض التنفسية بمعدل النصف، وكذلك الإصابة بمرض السكري بنسبة كبيرة.
وعن السبب في ذلك، قال الباحثون، إن "المكسرات والجوز والفول السوداني غنية بالألياف والمغنسيوم والدهون غير المشبعة، وهي مواد غذائية تقلل من نسبة الإصابة بأمراض القلب، كما أنها تقلل من مستويات الكولسترول". وأضافوا أن "بعض المكسرات وخاصة الجوز غنية بمضادات الأكسدة التي تقلل من نسبة الإصابة بالسرطان". وأكدت الدراسة أن الأدلة العلمية أثبتت بدون شك أن تناول المكسرات كجزء من النظام الغذائي، يخفض نسبة الدهون المشبعة والكولسترول في الدم، ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.
DW
إرسال تعليق جديد