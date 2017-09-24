المكسرات تحمي من السرطان وتكبح جماح الأمراض

أكدت دراسة نرويجية أن تناول المكسرات يساعد على مكافحة أمراض خطيرة مثل السرطان، والموت المبكر والقلب وغيرها، وأوضحت الدراسة أن العناصر الموجودة في المكسرات ولاسيما الجوز غنية بألالياف ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم.

وأفادت دراسة حديثة، بأن تناول حفنة من المكسرات يوميا ولاسيما الجوز، يمكن أن يقلل من الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل القلب والسرطان. الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "BMC Medicine " الطبية المتخصصة، كشفت مدى أهمية تناول حفنة من المكسرات يومياً وذلك للحد من الإصابة بأمراض عديدة قاتلة.