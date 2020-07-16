انفجار بمستودع ذخائر في الحسكة
الدفاع الروسية: مسلحون قصفوا بلدة في ريف اللاذقية
إصابة جنود روس وأتراك جراء انفجار عبوة استهدفت دورية مشتركة لهم على طريق M4
كتاب فرنسي جديد : الاسد باق والغرب أخطأ
دمشق مطمئنة إلى سلامة الرغيف: «قسد» نحو السماح ببيع القمح؟
لماذا سحبت ترشيحي لمجلس الشعب
مركز حميميم للمصالحة إحباط هجوم مسير بالمسيرات على القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية
مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار لإرسال مساعدات إلى سورية عبر معبر حدودي واحد
“قسد” تعتقل المزيد من أهالي مدينة الشدادي في ريف الحسكة للتجنيد الإجباري
فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية
مصدر عسكري:المجموعات الإرهابية تشن هجوما على بعض المواقع العسكرية بريف اللاذقية
الرئيس الأسد يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية
سورية وإيران توقعان اتفاقية شاملة للتعاون العسكري
قبطان سوري ينقذ 52 مهاجر في عرض البحر
فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها

المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية يرفع أجور السرافيس

أعلن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية، رفع أجور نقل الركاب بالسرافيس على أراضي المحافظة، وذلك بعد قياس المسافات للخطوط العاملة على البنزين والمازوت.

وبحسب كتاب صادر عن المكتب التنفيذي، أصبح الحد الأدنى لتسعيرة الخط 50 ليرة سورية، لخطوط "شيخ ضاهر_علي جمال" و "شهداء قنينص" و "شهداء بسنادا" و "شهداء ضاحية الإسكان" و"شهداء طابيات" و "شهداء المشفى الوطني" و"أبي تمام حي القدس شاليهات".

ورفع المكتب التنفيذي تسعيرة خطي الدائري الشمالي (اللاذقية – المشروع العاشر)، وشهداء  دعتور (حي أوغاريت)، من 50 ليرة إلى 75 ليرة سورية.

وشدد المكتب التنفيذي على ضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح وفي مكان ظاهر، مشدداً على معاقبة المخالفين وفق القانون.

 

 


تلفزيون الخبر