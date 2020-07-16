المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية يرفع أجور السرافيس

أعلن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية، رفع أجور نقل الركاب بالسرافيس على أراضي المحافظة، وذلك بعد قياس المسافات للخطوط العاملة على البنزين والمازوت.



وبحسب كتاب صادر عن المكتب التنفيذي، أصبح الحد الأدنى لتسعيرة الخط 50 ليرة سورية، لخطوط "شيخ ضاهر_علي جمال" و "شهداء قنينص" و "شهداء بسنادا" و "شهداء ضاحية الإسكان" و"شهداء طابيات" و "شهداء المشفى الوطني" و"أبي تمام حي القدس شاليهات".



ورفع المكتب التنفيذي تسعيرة خطي الدائري الشمالي (اللاذقية – المشروع العاشر)، وشهداء دعتور (حي أوغاريت)، من 50 ليرة إلى 75 ليرة سورية.



وشدد المكتب التنفيذي على ضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح وفي مكان ظاهر، مشدداً على معاقبة المخالفين وفق القانون.



تلفزيون الخبر