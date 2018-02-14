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المقهى الجوال… مشروع لصمود المرأة السورية في طرطوس

المقهى الجوال… مشروع لصمود المرأة السورية في طرطوس

حداثة الفكرة و انجازها بطريقة متقنة هو ما مكن مشروع “المقهى المتنقل” الذي نهض به الشابان (دارين كعكة وايهاب شربا) في طرطوس من النجاح واستقطاب العديد من الزبائن ولا سيما الشباب الذين جذبتهم الفكرة محققا بذلك فرصة عمل مناسبة لشابين طموحين في مقتبل العمر.

المقهى الذي يحمل اسم (ع موقف دارينا) اتخذ من سيارة مغلقة مقرا له بعد أن تم تمويله من قبل دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس بطرطوس بالتعاون مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ليحط رحاله في مدخل ميناء جزيرة ارواد على الكورنيش البحري لمدينة طرطوس حيث يشكل هذا الموقع الحيوي عامل جذب مضافا.

ورغم ان دارين وهي من أسرة مهجرة بفعل الإرهاب خريجة جامعية إلا انها سعت ليكون لها مشروعها الصغير الذي يمكنها من بناء مستقبلها ويرفدها بكسب مادي جيد يحسن وضعها الاقتصادي.

وعن خطوات المشروع قالت دارين : “اتبعت دورة خاصة حول إدارة المشاريع أقامتها دائرة العلاقات المسكونية والتنمية وهناك ألممت بمختلف جوانب المشروع وجدواه الاقتصادية ولكونه مقهى متنقلا غير تقليدي يقدم المشروبات الساخنة و الحلوى المصنعة منزليا سعيت للتعرف على طرق صناعة هذه المنتجات و البحث عن اشكال مختلفة لتقديمها بغية خلق بصمة خاصة في تقديم هذه الخدمة”.


بدوره لفت ايهاب إلى أن التحضير للمشروع بدا قبل عام من الحصول على المنحة حيث بدات عملية البحث عن السيارة المناسبة لاقامة المشروع حيث أجرينا عليها بعض التعديلات لتتناسب مع العمل المراد القيام به موضحا أن التعديلات شملت تغيير السقف من ثابت إلى متحرك مع مظلة على جانبي السيارة إضافة إلى دهان السيارة بألوان جاذبة وتزيينها برسوم مناسبة.

إلى ذلك أشارت ليلى نادر منسقة التواصل والإعلام في دائرة العلاقات المسكونية والتنمية مكتب طرطوس إلى أن الدائرة تتبنى برنامج منح المشاريع الصغيرة الذي يقوم على تقديم منح للمستفيدين لتأسيس أو تطوير مشاريع ربحية صغيرة بهدف خلق فرص عمل جديدة من خلال تنمية مهارات العمل الحر لدى الفئات المستهدفة ودعمهم لمواجهة متطلبات السوق.

وأوضحت أنه يتم اختيار المستفيدين بعد مقابلات تجريها لجنة مختصة لانتقائهم وفق شروط معينة ثم تجرى لهم دورات إدارة مشاريع ودراسة جدوى اقتصادية بالتنسيق مع مركز تدريبي مختص بما يتماشى مع أهداف البرنامج مبينة أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع تعرض على لجنة مختصة ليتم اختيار المشاريع المناسبة وتقديم المنحة لها حيث يقوم فريق عمل الدائرة بمرافقة المستفيد في عملية تجهيز المشروع من حيث الآلات والتجهيزات والمواد اللازمة لانطلاقه.

المصدر: سانا

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