المقداد يوقع اتفاقية دعم تقني مع مفوضية اللاجئين لـ«الداخلية»

وقع نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية سجاد مالك اتفاق تعاون تقوم بموجبه المفوضية بتقديم الدعم التقني إلى إدارة الشؤون المدنية في وزارة الداخلية.

كما استقبل المقداد بحسب «سانا» المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وبحث معه تعزيز التعاون المشترك في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين وخاصة في مدينة حلب.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قد استقبل غراندي وجدد خلال اللقاء دعوة الحكومة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة إلى العودة لبلدهم، مؤكداً الاستعداد لاستقبالهم وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم، في حين عرض غراندي الجهود التي تقوم بها المفوضية لمساعدة اللاجئين والمهجرين بالتنسيق مع الحكومة السورية.

كما بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة حسين مخلوف مع غراندي آليات تعزيز التعاون بين الجانبين وتوسيع قاعدة المساعدات الإغاثية وضمان وصولها للمستحقين.

وكالات