المقداد يلتقي نائب وزير خارجية كوريا الشمالية في دمشق
ندد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بعدم احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها التي قدمتها لكوريا الشمالية أثناء المباحثات التي تمت بين الجانبين.
وأكد فيصل المقداد خلال لقائه نائب وزير خارجية كوريا الشمالية باك ميونغ غوك والوفد المرافق له، ضرورة التعاون لمواجهة التحديات المتمثلة بالإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على دمشق وبيونغ يانغ.
وعبر نائب وزير الخارجية السوري عن عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
من جهته، قال باك ميونغ غوك إن زيارته لسوريا تأتي تأكيدا على أهمية العلاقات الكورية السورية مشددا في هذا المجال على أن كوريا الشمالية تقف دوما إلى جانب سوريا وتدعم مواقفها في مختلف المحافل الدولية.
وأدان الدبلوماسي الكوري القرار الأمريكي حول الجولان السوري المحتل موضحا أن بلاده تعتبر الجولان أرضا سورية مقدسة.
ونوه نائب وزير خارجية كوريا الشمالية بإنجازات الجيش السوري وصمود الشعب في مواجهة الإرهاب الذي تمارسه القوى الغربية على سوريا بكل أشكاله وآخرها الحرب الاقتصادية، مشيرا في الوقت ذاته إلى سعي بلاده للمساهمة في دعم سوريا في مجال إعادة الإعمار.
المصدر: سانا