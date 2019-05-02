المقداد يلتقي نائب وزير خارجية كوريا الشمالية في دمشق

ندد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بعدم احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها التي قدمتها لكوريا الشمالية أثناء المباحثات التي تمت بين الجانبين.

وأكد فيصل المقداد خلال لقائه نائب وزير خارجية كوريا الشمالية باك ميونغ غوك والوفد المرافق له، ضرورة التعاون لمواجهة التحديات المتمثلة بالإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على دمشق وبيونغ يانغ.

وأكد فيصل المقداد خلال لقائه نائب وزير خارجية كوريا الشمالية باك ميونغ غوك والوفد المرافق له، ضرورة التعاون لمواجهة التحديات المتمثلة بالإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على دمشق وبيونغ يانغ.