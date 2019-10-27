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المقداد: محاولات تركيا إقامة منطقة عازلة في سوريا انتهاك للقانون الدولي

قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي يرأس وفد بلاده إلى قمة دول حركة عدم الانحياز في باكو، إن محاولات تركيا إقامة منطقة عازلة في سوريا تعتبر انتهاكا للقانون الدولي.


وأضاف المقداد في مؤتمر صحفي اليوم، أن "اعتداءات النظام التركي وما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن على الأراضي السورية، مدانة ومرفوضة وتشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تؤكد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".


وقال المقداد، إن سوريا تدين بشدة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها وعلى دول أخرى في حركة عدم الانحياز من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف وأجندات سياسية، وأعرب الدبلوماسي السوري عن الامتنان للدول التي تدعم سيادة سوريا.


ودعا نائب الوزير، اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم، ووعد بضمان حياة طبيعية لهم هناك.

 


المصدر: وكالات