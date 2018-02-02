المقداد: عفرين أرض سورية.. ولا خطوط حمراء للجيش

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن ليس ثمة خطوط حمراء للجيش العربي السوري، مشددا على أن عفرين أرض سورية وستبقى كذلك إلى الأبد.





وفي كلمة له خلال حفل استقبال أقامه سفير الهند بدمشق بمناسبة العام السبعين لاستقلال بلاده رحب المقداد بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، معتبرا أن الوثائق التي اعتمدها المؤتمرون رصيد أساسي للمضي باتجاه استعادة الأمن لسورية دون تدخل خارجي بقرارات يصنعها السوريون فقط.





وقال المقداد: “نحن أقوياء بحلفائنا وصمودنا وقائدنا السيد الرئيس يشار الأسد، معبرا عن اعتزازه بأصدقائنا في الهند وبمواقفهم كما نعتز بانتصاراتنا التي تتحقق كل يوم على الإرهاب، والنجاح الكبير لمؤتمر الحوار الوطني في سورية”.





واعتبر المقداد أن الوثائق التي اعتمدها المؤتمرون في سوتشي رصيد أساسي للمضي في استعادة الأمن لسورية دون تدخل خارجي، وبقرارات يصنعها السوريون فقط .





وأضاف المقداد: “نتطلع لانتصار كبير ونسعى إليه فالله لا يريد أمة خاملة لا تفعل، وقائد سورية يناضل لتحقيق هذا الانتصار الذي يتطلع إليه جميع السوريين ونحن ماضون في الانتصار على الإرهاب”.





وحول مكافحة الإرهاب شدد المقداد بأنه “لا توجد خطوط حمراء للجيش العربي السوري، وهاهو الجيش يخترق هذه الخطوط غير المعترف بها في كل يوم وفي كل لحظة”..”وخسئ من يدعي الدفاع عن السوريين في وقت يقتل أطفال سورية” في إشارة إلى العدوان التركي على مدينة عفرين السورية وعدوان التحالف الدولي بزعامة واشنطن على المدنيين في شمال شرق سورية وخاصة في الرقة حيث أزهق التحالف أرواح آلاف المدنيين.





وشدد المقداد على أن سورية تتعرض “لمؤامرات صهيونية تريد إطالة الحرب إلى مالانهاية ويريدون حرمان الفلسطينيين من حقهم في العودة وإقامة دولتهم على أرضهم المستقلة”.



