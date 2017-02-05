الجيش يقترب من حقول النفط والغاز بريف حمص.. ويحرز تقدماً استراتيجياً في دير الزور
إحالة المدير العام الأسبق للعقاري على القضاء و«رجلا أعمال» يحصلان على حوالى ملياري ليرة بالاحتيال
عودة التحضيرات لـ«مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق
بدء العمل بـ«معبر مخيم الوافدين» لخروج المدنيين والمسلحين من الغوطة الشرقية
مدرسة أم إصلاحية؟ العقل أم النقل ؟
السيطرة على عدد من النقاط شرق مطار السين وعدة تلال استراتيجية في محيط مدينة دير الزور
الجيش اللبناني يوقف إرهابيين اثنين في صيدا
روسيا تجدد تأكيدها أن الدستور الجديد ليس فرضاً على السوريين
الجيش يهاجم في دير الزور وحمص: سباق الشرق السوري يحتدم
تكثيف عمليات ضد إرهابيي “داعش” على اتجاه حقل المهر بريف حمص
الأجهزة الأمنية اللبنانية: 6 آلاف إرهابي غادروا لبنان خلال 5 سنوات للانضمام إلى “داعش والنصرة”
حرب «داعش» (والأميركيين) ضد العراق... مستمرة
«طبخة إدلب»: عزل «النصرة» من دون خسارة «قوتها الضاربة»
السيطرة على أوتستراد حلب -الباب وتحرير 32 بلدة ومزرعة من تنظيم داعش في ريف حلب
اتفاقات سورية ــ عراقية جديدة: 2017 عام إحياء العلاقات الاقتصادية

المقداد : سورية تتعرض لحرب إرهابية بسبب مواقفها الثابتة تجاه القضايا العربية

التقى الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين الوفود المشاركة في اجتماع مجلس الشباب العربي الافريقي الذي عقد في دمشق أمس بدعوة من اتحاد شبيبة الثورة.

وقدم الدكتور المقداد للوفود المشاركة شرحا عن تطورات الوضع السياسي والميداني في سورية وتأثير الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري في حلب على مسار الحرب الإرهابية على سورية موضحا أن السبب الرئيسي لهذه الحرب هو مواقفها الثابتة تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشار المقداد إلى أهمية وحدة الموقف العربي والافريقي لتحقيق النجاح في مواجهة الأطماع الاستعمارية التي تهدد حاضر ومستقبل الشعوب العربية والإفريقية لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدبلوماسية السورية لعلاقاتها مع الدول الإفريقية انطلاقا من وحدة مصير الشعوب العربية والإفريقية وخاصة في التصدي لمحاولات الدول الغربية للعودة إلى مناطق نفوذها في المنطقتين.

وأشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين بدور الشباب العربي والافريقي وخصوصا في المرحلة الراهنة لما يمتاز به هذا الشباب من وعي وثقافة تحارب الإرهاب والفكر التكفيري موضحا في الوقت ذاته أهمية الدور الدبلوماسي في مسار العملية السياسية الهادفة لإيجاد حل لما يجري في سورية.

وقدم المقداد بناء على تساؤلات طرحها المشاركون شرحا للعملية السياسية عبر مختلف المراحل التي مرت فيها وصولا إلى اجتماع استانا.

وعبر رئيس الوفد عوض الله الحسين عن ايمان الوفد بعدالة المعركة التي تخوضها سورية وضرورة حشد الدعم العربي والإفريقي لمساندتها في حربها على الإرهاب والتطرف وكل محاولات التكفير التي تقوم بها المجموعات الإرهابية في سورية.



وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.