المقاومة الوطنية اللبنانية تسقط طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي في أحراش بلدة رامية الجنوبية

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فجر اليوم أثناء عبورها حدود فلسطين المحتلة مع لبنان باتجاه بلدة رامية الجنوبية.



وجاء في بيان للمقاومة الوطنية اللبنانية أن المقاومين تصدوا للطائرة الإسرائيلية المسيرة بالأسلحة المناسبة حيث تم إسقاطها في خراج بلدة رامية اللبنانية الجنوبية وأن الطائرة أصبحت في يد المقاومة.



وكانت طائرتا استطلاع معاديتان سقطتا على الأحياء السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت في الخامس والعشرين من آب الماضي وذلك في عدوان إسرائيلي جديد على السيادة اللبنانية وردت المقاومة الوطنية اللبنانية على الاعتداء عبر تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة أفيفيم شمال فلسطين المحتلة قرب الحدود مع لبنان ومقتل وإصابة من فيها.