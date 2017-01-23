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المقاومة اللبنانية تقضي على عدد من إرهابيي النصرة بعد استهدافهم بصاروخ موجه في القلمون
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المقاومة اللبنانية تقضي على عدد من إرهابيي النصرة بعد استهدافهم بصاروخ موجه في القلمون

تمكنت المقاومة الوطنية اللبنانية مساء أمس من القضاء على عدد من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة إثر استهدافها بصاروخ موجه مقرا لهم في وادي الخيل في منطقة القلمون الغربي.

وأفادت قناة المنار اللبنانية بأن المقاومة وعند رصدها الدقيق لتحركات ومراكز الإرهابيين في جرود عرسال وراس بعلبك استهدفت موقعاً لإرهابيي النصرة بالأسلحة الصاروخية المباشرة في منطقة وادي الخيل موقعة إصابات مؤكدة في صفوف الإرهابيين.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت أول أمس مراكز ومواقع وآليات تنظيم داعش الإرهابي في مرتفع الصهريج بجرود راس بعلبك بصاروخ موجه ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

وكالات

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