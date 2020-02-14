خبير روسي يكشف سر الخلاف بين روسيا وتركيا حول ادلب
بغداد تبدأ عملية «أبطال العراق» لاجتثاثهم حتى الحدود السورية
الجيش يتقدم غرب “إم-5” ويسيطر على “كفرجوم” و”ريف المهندسين” بريف حلب
سلالات القتلة
الدفاع الروسية: تركيا سبب التصعيد العسكري في إدلب
وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن أنقرة وحدها تتحمل تبعات وجودها اللاشرعي في سورية
استهداف الفريق الإعلامي التابع لقناة “الأخبار” ووكالة “سانا” غرب حلب
الجيش يستعيد السيطرة على قرية الشيخ علي غرب طريق حلب الدولي
هيئتا الأركان الروسية والسورية تعربان عن قلقهما إزاء تأجيل إجلاء قاطني مخيم الركبان
هل ستقدم تركيا على عملية عسكرية في إدلب وما سيكون الرد عليها؟
هذا ما تضمنهُ البيان المشترك لـ هيئتي الأركان الروسية والسورية
فشل محادثات روسية تركية للمرة الثانية.. الكرملين: على أردوغان الالتزام باتفاقات سوتشي
طريق دمشق- حلب بالكامل في قبضة الجيش العربي السوري
الاحتلال التركي يواصل الاعتداء على قرى الحسكة
إردوغان في إدلب: نحو عمليّة شاملة!
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

المقاومة الشعبية السورية تستنفر ضد الاحتلال الأمريكي في الحسكة

أثار ارتقاء طفل سوري وجرح ثلاثة مدنيين آخرين برصاص قوات الاحتلال الأمريكي استياء شعبيا عاما ينبئ بانطلاق شرارة المقاومة الشعبية إذ علق محافظ الحسكة السورية، جايز الحمود الموسى،على الحادثة بقوله إن ​المحافظة​ بكل فعالياتها الرسمية والشعبية، جرجت يوم أمس في موكب مهيب، لتشييع الشهيد الذي سقط تصدي أهالي قرية خربة عمو للأرتال الأمريكية.
وعن المزاج الشعبي في مدينة الحسكة السورية بعد العدوان الأمريكي الذي استهدف المدنيين، قالت جازية الشيخ العلي عضو اتحاد الكتاب العرب، لإذاعة “سبوتنيك”:

 المزاج الشعبي كله يرفض الوجود الأمريكي في الحسكة السورية وغير مقبول لا رسميا ولا شعبيا، ونحن نقدم الشهداء للحفاظ على السيادة السورية، وليس للأمريكي مكان في الجزيرة التي هي جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، ونحن في الحسكة بكل أطيافنا نرفض الأمريكي وعلمه الذي جاء للتخريب وتجزئة سوريا إلى دويلات، كما يريد المشروع الصهيوني و”صفقة القرن”، لذلك المقاومة الشعبية أعلنت استنفارها، وكل الشعب سيقاوم بكل ما يملك من قوة حتى لو اضطرينا أن نضربهم بالحجارة”.