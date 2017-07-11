المفتي حسون من حماة: تحصين الشباب من الفكر المتطرف

أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون ضرورة تطوير الخطاب الديني لتحصين الشباب من الفكر المتطرف والمعادي.

جاء ذلك خلال لقاء سماحة المفتي مع الفعاليات الأهلية والدينية في مناطق مصياف والسقيلبية ومحردة بمحافظة حماة اليوم حيث دعا علماء الدين وخطباء المساجد إلى “توعية الشباب بضرورة احترام جميع ثقافات العالم مع التأكيد على أننا أبناء وطن وأمة حملت على عاتقها نشر كل الرسالات السماوية في الكون أجمع مع تعزيز الروح الوطنية لدى أبناء الوطن الشرفاء وتوعيتهم وتكريس حالة انتصار سورية على أعدائها”.

وأشار المفتي حسون إلى ما تعرضت له بعض المحافظات من حصار ونقص في إمدادات الغذاء والدواء جراء الاعتداءات الإرهابية ومنها حلب التي صبر أهلها وصمدوا حتى تحقيق النصر على الإرهابيين ودحرهم من كامل أحياء المدينة مؤكدا حتمية النصر على الإرهاب والإرهابيين في كل ربوع الوطن بفضل وحدة الشعب ووقوفه خلف قيادته وجيشه الباسل داعياً “كل من يحمل السلاح في أي منطقة بوجه الدولة إلى أخذ الموعظة من تطورات الأحداث والإسراع إلى تسليم أنفسهم وتسوية أوضاعهم والعودة إلى حضن الوطن حفاظاً على أرواحهم ومصلحتهم ومصلحة أسرهم”.

بعدها زار سماحة المفتي حسون مشروع مشفى الشهيد الرائد صالح عبد الهادي حيدر في قرية الصقلية بناحية سلحب واستمع من الشيخ شعبان منصور أحد وجهاء المنطقة والمشرف على بناء المشفى الذي يجري حالياً بالعمل الأهلي إلى شرح عن أقسام المشروع والمراحل التي وصلت إليها الأعمال الإنشائية فيه وأهميته الحيوية كحاجة ملحة لأهالي وسكان المنطقة.

وأكد سماحة المفتي أن هذا المشروع الإنساني والطبي الرائد الذي من شأنه أن يقدم خدمات صحية ليس لأبناء المنطقة فحسب بل لأبناء سورية عموماً يراد من خلاله توجيه رسالة مفادها بأننا” سنبقى في سورية نبني في الوقت الذي يسعى الإرهابيون فيه إلى الخراب والتدمير.. ونحب وهم يحقدون .. ونسامح وهم يشتمون.. وندعو للمحبة والسلام وهم يدعون لسفك الدماء والكراهية والتطرف”.

حضر اللقاءات وشارك في الزيارة محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى سكري.

المصدر: سانا