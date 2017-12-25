المفتي حسون: الولايات المتحدة أشعلت حربا دينية جديدة في العالم

أكد سماحة الدكتور أحمد بدر الدين حسون مفتي الجمهورية العربية السورية أن الولايات المتحدة الأمريكية أشعلت حربا دينية جديدة في العالم، داعيا العالم المسيحي وبابا الفاتيكان أن يرفعوا الصوت ضد قرار ترامب حول القدس.

وقال المفتي حسون في لقاء تلفزيوني مع قناة الميادين بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام أن “على المسيحيين والمسلمين في العالم أن يقفوا صفّاً واحداً ضد مغتصبي القدس”.

وقال المفتي حسون في لقاء تلفزيوني مع قناة الميادين بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام أن “على المسيحيين والمسلمين في العالم أن يقفوا صفّاً واحداً ضد مغتصبي القدس”.