المفتي حسون: الولايات المتحدة أشعلت حربا دينية جديدة في العالم
أكد سماحة الدكتور أحمد بدر الدين حسون مفتي الجمهورية العربية السورية أن الولايات المتحدة الأمريكية أشعلت حربا دينية جديدة في العالم، داعيا العالم المسيحي وبابا الفاتيكان أن يرفعوا الصوت ضد قرار ترامب حول القدس.
وقال المفتي حسون في لقاء تلفزيوني مع قناة الميادين بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام أن “على المسيحيين والمسلمين في العالم أن يقفوا صفّاً واحداً ضد مغتصبي القدس”.
وأشار المفتي حسون إلى المحاولات الفاشلة لتفتيت سورية طائفيا خلال الأعوام السبعة الماضية مؤكدا “أن كل طوائف ومذاهب سورية أمة واحدة”.
وقال المفتي حسون أن الرئيس الأسد شدد على أن السوريين لن يكفروا بإسلامهم وعروبتهم ولن يخضعوا للذين شوهوا الإسلام والعروبة.
وبالعودة إلى القدس، أكد المفتي حسون “أن الذين لم يظهروا حاليا من أجل القدس غابوا لأنهم فشلوا في سورية والناس لم تعد تصدّقهم”، في إشارة إلى زعماء بعض دول الخليج الذين لم يصدر عنهم أي رد فعل ضد قرار ترامب بشأن القدس المحتلة.
المصدر : الميادين
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