المغرب يغلق مؤسسات تعليمية بحجة تبعيتها لمجموعة “خدمة” المعارضة لنظام أردوغان

قرر المغرب إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة “خدمة” التركية التابعة للداعية فتح الله غولن والمعارضة لنظام رجب طيب أردوغان خلال شهر.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان أن التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن هذه المؤسسات التعليمية تبين أنها “تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية المغربية”.

وكان القائم بأعمال السفارة التركية لدى الرباط إبراهيم خليل صاكلي أعلن سابقاً أنه اتصل بوزارة الخارجية المغربية وطالبها بإغلاق المؤسسات المذكورة.

من جهته نفى مدير المجموعة المدرسية إبراهيم أكتاس وجود أي علاقة بين هذه المؤسسات وبين حركة خدمة مشيراً إلى أن المغاربة يشكلون ضمن هيئة التدريس نحو 90 بالمئة فيما يتكفل الأتراك بتدريس المواد العلمية في مستوى البكالوريا الدولية بالإنكليزية.

ويتهم أردوغان حليفه السابق غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في 15 تموز الماضي وقام بحملة قمع ضد جميع المعارضين له أسفرت عن اعتقال وإقالة مئات الآلاف من ضباط وعناصر الجيش والشرطة ومن الأكاديميين والكتاب والإعلاميين وأستاذة الجامعات والقضاة والموظفين.

وكالات