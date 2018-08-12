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المعهد العالي للفنون المسرحية يعلن عن شروط ومواعيد التقدم لمسابقة القبول

أعلن المعهد العالي للفنون المسرحية عن شروط ومواعيد التقدم لمسابقة القبول في أقسامه الخمسة، التمثيل الدراسات المسرحية الرقص التصميم المسرحي التقنيات المسرحية، للعام الأكاديمي 2018-2019.

واشترط المعهد، في إعلان له أن “يكون المتقدم للقبول في أحد أقسامه من حملة شهادة الدراسة الثانوية بأحد فروعها للتقدم لقسم التمثيل والرقص والتقنيات والتصميم المسرحي، ومن حملة شهادة الدراسة الثانوية بأحد فرعيها العلمي والأدبي للتقدم لقسم الدراسات المسرحية”.

كما حدد المعهد أعمار المتقدمين لأقسام التمثيل والتقنيات والتصميم المسرحي بأن “لا تتجاوز الـ 22 عاماً، ولقسم الرقص 21 عاماً، ولقسم الدراسات المسرحية 24 عاماً، مع اجتياز مسابقة القبول الخاصة بالقسم الذي تقدم إليه”.

يذكر أن المقابلات الشفهية والاختبارات العملية والخطية تجري في مبنى المعهد في دمشق وتقدم طلبات الاشتراك إلى الديوان بدءاً من الـ 12 ولغاية الـ 30 من آب الجاري.

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