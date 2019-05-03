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المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يحدد موعد اختبار اللغات الخاص بالتوظيف

حدد المعهد العالي للغات في جامعة دمشق موعد الاختبار الوطني للغات الأجنبية الخاص بالتوظيف يوم الأحد التاسع عشر من أيار 2019 الساعة الثانية عشرة.


وأشار المعهد إلى أن التسجيل للاختبار يبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 7-5-2019 ولغاية يوم الاثنين 13-5-2019.


ويجري المعهد العالي للغات الذي أحدث عام 1995 اختبارات دورية في اللغة الأجنبية للقيد في درجتي الماجستير والدكتوراه واختبارات لغة لأعضاء الهيئة التعليمية إضافة إلى اختبارات لغة خاصة بالتوظيف في مؤسسات الدولة.

 


المصدر: الثورة