المعلم يلقي بيان سورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت القادم

تشارك الجمهورية العربية السورية في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد رسمي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم حيث من المقرر أن تقوم الجمعية العامة بإجراء مناقشة عامة حول القضايا والبنود المدرجة على جدول أعمالها.



وسيلقي وزير الخارجية والمغتربين بيان الجمهورية العربية السورية أمام الجمعية العامة يوم السبت الـ 28 من أيلول الجاري والذي سيتضمن موقف سورية من مختلف القضايا والتطورات المتعلقة بالوضع في سورية والمنطقة.



كما سيجري الوزير المعلم على هامش أعمال الجمعية العامة عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية وسيعقد اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة كما سيشارك في عدد من الأنشطة والفعاليات التي ستقام في إطار أعمال الجمعية العامة.



هذا وسيضم وفد الجمهورية العربية السورية إلى الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا من الدكتور فيصل المقداد نائب الوزير ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص وأهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.