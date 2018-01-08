المعلم يدعو وفد برلماني برازيلي إلى نقل حقيقة ما يجري في سورية إلى الرأي العام البرازيلي
بحث وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، أمس الأحد، مع الوفد البرلماني البرازيلي برئاسة ارليندو شيناليا عضو مجلس النواب البرازيلي رئيس برلمان دول الميركوسور سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين سورية والبرازيل في المجالات كافة وبشكل خاص في المجال البرلماني.
وأشار المعلم خلال اللقاء إلى أهمية وعمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين سورية والبرازيل والدور الإيجابي المهم الذي تقوم به الجالية السورية في البرازيل لتعزيز العلاقات، داعيا الوفد الضيف إلى نقل حقيقة ما يجري في سورية من جرائم ارتكبتها الميليشيات الإرهابية المدعومة من قوى إقليمية ودولية على مدى السنوات السبع الماضية إلى الرأي العام البرازيلي.
من جانبه، أكد النائب شيناليا أن الهدف من زيارة الوفد توطيد العلاقات السياسية والبرلمانية بين البلدين الصديقين والتي يعززها وجود جالية كبيرة من العرب المغتربين في البرازيل والاطلاع على حقيقة الأوضاع في سورية في ظل الحرب الإرهابية التي شنت عليها لنقل ذلك إلى الرأي العام والشعب البرازيلي الذي يتعاطف ويتضامن مع الشعب السوري، مشيدا بحالة الاستقرار التي لمسها الوفد في زيارته خلال الأيام الماضية.
ولفت أعضاء الوفد إلى أن توطيد العلاقات الدبلوماسية بين سورية والبرازيل من شأنه تعزيز التعاون على مختلف الصعد الرسمية والشعبية ولا سيما خلال المرحلة المقبلة التي تشهد بداية تعافي سورية ونهوضها من جديد، معربين عن أملهم بأن تسهم البرازيل بدور فاعل في مرحلة إعادة الإعمار مستقبلا في سورية.
المصدر: سانا
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