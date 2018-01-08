المعلم يدعو وفد برلماني برازيلي إلى نقل حقيقة ما يجري في سورية إلى الرأي العام البرازيلي

بحث وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، أمس الأحد، مع الوفد البرلماني البرازيلي برئاسة ارليندو شيناليا عضو مجلس النواب البرازيلي رئيس برلمان دول الميركوسور سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين سورية والبرازيل في المجالات كافة وبشكل خاص في المجال البرلماني.

وأشار المعلم خلال اللقاء إلى أهمية وعمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين سورية والبرازيل والدور الإيجابي المهم الذي تقوم به الجالية السورية في البرازيل لتعزيز العلاقات، داعيا الوفد الضيف إلى نقل حقيقة ما يجري في سورية من جرائم ارتكبتها الميليشيات الإرهابية المدعومة من قوى إقليمية ودولية على مدى السنوات السبع الماضية إلى الرأي العام البرازيلي.

وأشار المعلم خلال اللقاء إلى أهمية وعمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين سورية والبرازيل والدور الإيجابي المهم الذي تقوم به الجالية السورية في البرازيل لتعزيز العلاقات، داعيا الوفد الضيف إلى نقل حقيقة ما يجري في سورية من جرائم ارتكبتها الميليشيات الإرهابية المدعومة من قوى إقليمية ودولية على مدى السنوات السبع الماضية إلى الرأي العام البرازيلي.