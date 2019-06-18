المعلم يدعو القوات الأمريكية والتركية الى مغادرة الاراضي السورية

أعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الثلاثاء، أن على الجيوش الأجنبية مغادرة الأراضي السورية، وعلى وجه الخصوص، الجيشين الأمريكي والتركي.



وأكد المعلم في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزير الخارجية الصيني أن مكافحة الإرهاب مسؤولية المجتمع الدولي بأسره. وعلى كل الجيوش الأجنبية مغادرة الأراضي السورية، وعلى وجه الخصوص، الجيشان الأمريكي والتركي .



وفي الوقت نفسه، أعرب عن امتنانه لروسيا وإيران لمساعدتهما في مكافحة الإرهاب.



وقد ذكرت الحكومة السورية مرارًا، أن الولايات المتحدة توجد في الأراضي السورية بشكل غير قانوني، ودعتها إلى سحب قواتها.