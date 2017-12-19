المعلم يبحث علاقات التعاون بين الحكومة السورية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

استقبل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين ظهر اليوم فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والوفد المرافق حيث جرى بحث علاقات التعاون القائمة بين الحكومة السورية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وأهمية تعزيزها في ظل الأزمة التي تتعرض لها سورية.





واستعرض وزير الخارجية والمغتربين الجهود التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري لتلبية ما أمكن من الاحتياجات الانسانية والمعيشية للشعب السوري في كل أراضي الجمهورية العربية السورية وبما يساعد من التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي سببتها الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة بدعم من قوى إقليمية ودولية معروفة للجميع إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على سورية والتي تستهدف الشعب السوري بالدرجة الأولى.





وعبر الوزير المعلم عن تقدير سورية للجهود التي تقوم بها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري معربا عن استعداد الحكومة السورية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وخاصة بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء والتي قادت إلى استعادة العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية التكفيرية وأهمية المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين المقيمين فيها والعائدين إليها.





بدوره شكر روكا الحكومة السورية على تعاونها مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وعلى الجهود الكبيرة التي تبذلها في إيصال المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات المواطنين السوريين المتضررين من الإرهاب مؤكدا أهمية دعم كل الأشخاص الذين يعانون بسبب الحروب والنزاعات المسلحة حول العالم وأهمية تذليل جميع العقبات التي تعترض العمل الإنساني.





وأشار رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى الجهود التي تبذلها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في المجال الإنساني مؤكدا التزام الاتحاد الكامل بدعمها نظرا للدور الكبير الذي تؤديه خلال الأزمة.





حضر اللقاء الدكتور فيصل المقداد نائب الوزير ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص وقصي الضحاك مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين إضافة إلى عدد من مسؤولي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.





وكان المقداد التقى روكا وبحث معه الأوضاع الإنسانية التي تمر بها سورية نتيجة الحرب الإرهابية المعلنة عليها وسبل التصدي لآثارها على المدنيين والأبرياء من المواطنين السوريين.





وفي هذا المجال أكد المقداد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين سورية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والتعاون الوثيق الجاري بين الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر من جهة والهلال الأحمر العربي السوري من جهة أخرى.





من جانبه عبر روكا عن تقديره الكبير للتسهيلات التي تقدمها سورية لتسهيل عمل منظمته على الأراضي السورية والجهود التي تقوم بها منظمته من أجل الدعم الإنساني للمواطنين السوريين الذين يعانون من آثار الأوضاع الصعبة الناجمة عن الأزمة التي تمر بها سورية. المصدر: سانا