المعلم :في حال لم تنفع الدبلوماسية مع أمريكا.. لنا خيارات أخرى

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن دمشق ستحاول حل مشكلة الوجود الأمريكي في البلاد بشكل دبلوماسي، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة للنظر في أي خيارات أخرى في حال ثبت أن الدبلوماسية عاجزة.

وقال المعلم في مقابلة مع قناة “RT” الروسية، “أولاً، سنطرق جميع الأبواب الدبلوماسية، لأن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير قانوني، ولم يحصل على موافقة الحكومة السورية، في حال عجزت الدبلوماسية سننظر في خيارات أخرى”.