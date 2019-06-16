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المعلم في بكين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين سورية والصين

بدأ وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين اليوم زيارة رسمية إلى الصين تلبية لدعوة من وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

ويلتقي وزير الخارجية والمغتربين خلال زيارته كبار المسؤولين الصينيين ويبحث معهم مختلف جوانب العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والارتقاء بها في كل المجالات إلى المستوى الذي تأمله قيادتا البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في سورية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.