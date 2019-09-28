المعلم: الاتهام الأميركي لدمشق بشأن هجوم كيميائي في اللاذقية كذبة كبرى

اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الجمعة 27/9/2019، اتهام الولايات المتحدة الأخير بشأن شن هجوم كيميائي في محافظة اللاذقية بأنه "كذبة كبرى".



وقال المعلم تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي اتهم فيها السلطات السورية بشن هجوم كيميائي في أيار الماضي، إنها "كذبة كبرى" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زعم الخميس 26/9/2019، بأن السلطات السورية استخدمت في 19 مايو، أسلحة كيميائية في محافظة اللاذقية، فيما نفت الحكومة السورية مرارا تلك الاتهامات.



بدوره، أشار نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، في تعليق له على تصريحات بومبيو، إلى أن موسكو تأسف لمثل تلك التصريحات، قبل إتمام تحقيقات الأمم المتحدة في هذه القضية، لافتا إلى تأثيرها السلبي على عملية التسوية السياسية في سوريا.